Una vacanza rigenerante sull’Alpe di Siusi: cose da fare e da vedere

L’Alpe di Siusi, o Seiser Alm in tedesco, è un territorio che unisce armonicamente natura incontaminata, tradizioni alpine e servizi moderni di alto livello. Con i suoi 56 km² di estensione è il più vasto altipiano d’Europa, un vero e proprio balcone naturale affacciato su Sciliar, Sassolungo e Sassopiatto, facilmente esplorabile a piedi o in bici e perfetto da fine estate fino all’autunno per chi cerca una vacanza rigenerante tra natura, sport e sapori autentici.

Dove soggiornare? L’importanza di scegliere bene

Se stai cercando un hotel 5 stelle sull'Alpe di Siusi, una scelta che non ti deluderà è il Seiser Alm Urthaler, elegante struttura nel cuore di Compaccio (Compatsch). Qui l’offerta wellness è di altissimo livello: piscina panoramica interna con acqua a 30 °C e grandi vetrate sui prati, a cui si aggiunge la piscina esterna riscaldata nel giardino; una zona saune completa di sauna finlandese, biosauna e bagno turco; aree relax, trattamenti wellness e una moderna sala fitness per ricaricare le energie dopo le escursioni. La giornata si chiude in bellezza con un’offerta enogastronomica curata — dalla colazione ai menù serali e a una cantina di livello — che valorizza prodotti del territorio.

Attività e natura sull’Alpe di Siusi

Una volta sistemati a Compaccio, le opportunità per vivere la montagna sono molteplici. Come accennato, l’Alpe di Siusi è un altopiano vastissimo che invita all’escursionismo, con sentieri che attraversano boschi, pascoli e malghe, adatti sia a camminatori esperti che a famiglie.

In estate, i percorsi per mountain bike ed e-bike consentono di esplorare tratti panoramici unici, mentre chi ama l’equitazione può avvicinarsi al cavallo avelignese, simbolo della regione. Tra i luoghi da non perdere, il laghetto Wuhnleger, piccolo specchio d’acqua nei pressi di Tires immerso nella natura, e la Chiesa di San Francesco a Compaccio, che testimonia il legame profondo della comunità locale con la spiritualità. Non mancano esperienze culinarie legate ai mesi più caldi e all’autunno: a partire da agosto, molte malghe organizzano degustazioni di prodotti tipici, permettendo ai visitatori di scoprire sapori autentici come lo speck, i formaggi di malga e i vini altoatesini.

Escursioni giornaliere nei dintorni

Compaccio si trova in una posizione strategica per scoprire anche altre destinazioni del territorio. In circa 40 minuti d’auto si può raggiungere Chiusa, affascinante borgo medievale caratterizzato da vicoli lastricati, torri e il suggestivo Monastero di Sabiona, situato su un’alta rupe e soprannominato “Acropoli del Tirolo”. Sempre nelle vicinanze, Fiè allo Sciliar è nota per il suo laghetto balneabile. Bolzano, a circa 35 chilometri, rappresenta un’interessante meta urbana, dove architettura asburgica e tradizioni altoatesine si fondono in un contesto vivace. Per chi preferisce restare in quota, un’escursione verso il massiccio del Catinaccio offre panorami spettacolari e la possibilità di entrare in contatto con le leggende ladine che popolano queste montagne.

Un altopiano che invita alla scoperta

L’Alpe di Siusi non è soltanto una meta di vacanza, ma un luogo in grado di rigenerare corpo e mente grazie alla vastità dei suoi spazi e alla ricchezza delle sue proposte. Che si scelga un soggiorno all’insegna del relax, immersi nei servizi di una struttura di alto livello o un’avventura attiva tra sentieri e borghi vicini, ogni momento trascorso qui diventa un’esperienza autentica. La combinazione di natura, tradizioni locali e ospitalità di qualità rende questo altopiano una destinazione privilegiata per chi, a fine estate, desidera una vacanza che unisca benessere e scoperta.