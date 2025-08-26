Uomo muore investito da treno, ritardi e cancellazioni sulla Pisa-Roma

Disagi pesanti sulla rete ferroviaria in prossimità di Roma Ostiense, dove nella mattinata un uomo è stato investito da un treno. L’incidente ha provocato il blocco e poi un forte rallentamento della circolazione, con ripercussioni su diverse linee.

I convogli in arrivo e in partenza da Roma, in particolare quelli delle tratte Roma-Fiumicino, Roma-Viterbo e Roma-Pisa, stanno accumulando ritardi fino a 120 minuti, oltre a cancellazioni e modifiche di percorso. Trenitalia segnala che la situazione potrebbe protrarsi per diverse ore.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale ferroviario per consentire lo svolgimento dei rilievi e ripristinare gradualmente la regolarità della circolazione.

