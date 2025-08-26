Use Rosa Scotti, ecco lo staff del vivaio

E’ ufficiale lo staff del vivaio Use Rosa Scotti per la prossima stagione. Sotto la direzione tecnica del responsabile, coach Alessio Cioni, scenderanno in campo gruppi in grado di coprire tutte le fasce di età. Per quanto riguarda gli allenatori, si registrano conferme rispetto alla passata stagione, un aspetto importante per assicurare la continuità al lavoro fatto in palestra.

Nel dettaglio l’Under 19 sarà affidata a Nino Scano ed Alessio Cioni, l’Under 17 a Marco Raimondo e Nino Scano, l’Under 15 a Gloria Calugi e Nino Scano, l’Under 14 a Mario Ferradini e Gloria Calugi e l’Under 13 al trio Mario Ferradini, Giacomo Bagni e Fiorenza Gargiani. Ad occuparsi delle più piccole, le Esordienti, saranno infine Daniela Chiari e Giacomo Bagni.