Val Gardena: tra tradizione ladina, panorami dolomitici e scoperte culturali

La Val Gardena (Grödnertal in tedesco) è una valle dolomitica situata nel cuore dell’Alto Adige, conosciuta per la sua cultura ladina e per i caratteristici paesi che si alternano a boschi, pascoli e pendii rocciosi. Le sue montagne, riconosciute come Patrimonio Mondiale UNESCO, attirano ogni anno visitatori interessati non solo alla natura, ma anche a uno stile di vita legato alla montagna e alle sue tradizioni. Tra le località più note c’è Ortisei (St. Ulrich), che rappresenta un punto di partenza comodo per esplorare i dintorni e vivere un soggiorno rilassante, soprattutto durante la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, quando i ritmi si fanno più tranquilli.

Troviamo la struttura giusta per il soggiorno

Per chi sta organizzando una vacanza in questa zona, una delle prime scelte da fare riguarda il tipo di sistemazione. Optare per un hotel in Val Gardena con mezza pensione può rivelarsi una soluzione pratica e confortevole, soprattutto per chi desidera godersi le giornate all’aria aperta senza preoccuparsi troppo dei pasti. A Ortisei, l’Alpin & Vital Hotel La Perla è un quattro stelle a gestione familiare, curato nei dettagli e dotato di un’area wellness ampia e moderna. La famiglia Kelder accoglie gli ospiti in un ambiente tranquillo, con servizi pensati per il relax, tra cui una piscina esterna infinity e una piscina interna panoramica, diverse saune, una zona beauty e zone relax. La struttura si trova in una posizione panoramica, ma comoda per raggiungere il centro paese o partire per escursioni nei dintorni.

Cosa fare e vedere nei dintorni di Ortisei

Tra settembre e ottobre, la Val Gardena offre un calendario meno affollato, ma comunque interessante. Il 13 settembre 2025 si svolge il Sellaronda Bike Day, una giornata in cui i passi dolomitici attorno al massiccio del Sella vengono chiusi al traffico per permettere ai ciclisti di percorrerli in libertà. Chi preferisce camminare può scegliere uno dei molti sentieri ben segnalati, come quello che conduce al Seceda, da cui si gode una vista aperta sul gruppo delle Odle. Gli amanti della mountain bike trovano percorsi di varia difficoltà, mentre le famiglie possono approfittare di escursioni più brevi nei boschi sopra Ortisei. In autunno si svolgono anche piccole sagre locali dedicate ai prodotti della stagione, come le castagne o il vino novello, spesso accompagnate da musica tradizionale.

Gite di una giornata nei dintorni

Ortisei è anche un buon punto di partenza per escursioni giornaliere verso destinazioni facilmente raggiungibili in auto. A meno di un’ora si trovano località come Chiusa, un borgo medievale con vicoli stretti e botteghe artigiane, o Bressanone, con il suo splendido Duomo: non molto distante da questa città si trova l’abbazia agostiniana di Novacella, una delle più importanti abbazie del Nord Italia.

Consigliata è anche una visita al Forte di Fortezza, una fortificazione austriaca ubicata in Val d’Isarco.

Per chi cerca invece luoghi immersi nella natura, una meta interessante è il lago di Fiè, ai piedi dello Sciliar, ideale per una passeggiata o una sosta tranquilla. Anche la Val di Funes, una delle più incontaminate dell’Alto Adige, con i suoi sentieri immersi nella quiete, è una scelta azzeccata per chi vuole scoprire un paesaggio autentico e meno turistico.