Allerta meteo gialla per l'Empolese Valdelsa per rischio temporali

La Sala Operativa della Regione Toscana ha diramato un’allerta meteo di codice giallo per tutti i Comuni dell’Empolese Valdelsa a partire dal pomeriggio di giovedì 28 agosto e per l’intera giornata di venerdì 29 agosto 2025.

Il rischio principale riguarda fenomeni temporaleschi forti e criticità idrogeologiche e idrauliche sul reticolo minore. Oggi, mercoledì, è prevista solo modesta instabilità nelle ore pomeridiane nell’entroterra. Dal pomeriggio-sera di giovedì è atteso un peggioramento più significativo.

La Protezione Civile invita la cittadinanza a seguire le norme di sicurezza e a consultare aggiornamenti e indicazioni comportamentali sul sito ufficiale.