Regionali, Antonella Bundu (Toscana Rossa) domani a Grosseto ed Empoli

La candidata Presidente della Giunta Regionale per Toscana Rossa, Antonella Bundu, sarà domani, giovedì 28 agosto 2025, alle 12, a Grosseto, in piazza Socci, per la presentazione delle candidate e dei candidati della circoscrizione.

Alle 18 sarà a Empoli, al Circolo ARCI di Ponzano, per un momento di confronto pubblico sulle proposte di governo della lista.

Saranno entrambe occasioni di rilancio per la raccolta firme in corso, un impegno dovuto al pessimo sistema elettorale della Regione, che esenta da questo obbligo centrosinistra e centrodestra, ma vede per Toscana Rossa l'obbligo di individuare 10.000 firme, con un minimo di 700 in praticamente in tutte le circoscrizioni.

Da giorni le militanti e i militanti delle organizzazioni che fanno parte del progetto hanno avviato i numerosi banchini, un modo anche per rinnovare la necessità di un'alternativa al sistema di potere che vede il Governo nazionale e quello regionale molto vicini quando si parla di guerra e sistema di sviluppo.

Queste le dichiarazioni di Antonella Bundu: «Conoscevamo gli impegni a cui andavamo incontro. Nonostante questo non va dato per scontato lo sforzo che in tutti i territori stanno mettendo le compagne e i compagni di Toscana Rossa. A loro un grazie, come a chi sta sottoscrivendo e aiutando con la autentica. Ancora una volta lottiamo contro le scorrettezze con cui si provano a condizionare i momenti elettorali, ma noi andiamo avanti con determinazione e con il sorriso di chi si riconosce in ciò che fa, per questo sui volantini abbiamo scelto la frase "siamo ciò che facciamo"»