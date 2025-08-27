Beat Festival: scatta divieto di bevande in vetro o lattine, e di utilizzo spray urticanti

Tutto pronto per l'edizione 2025 di Beat Festival, in programma a Empoli dal 28 agosto al 7 settembre al parco di Serravalle. Undici serate consecutive con i grandi nomi della musica italiana come Fabri Fibra, Capo Plaza, Luchè, Ketama126, Naska, Willie Peyote e Folkstone. Oltre ai concerti, il festival offrirà spazi musicali gratuiti, un’ampia area street food con 30 food truck e una sezione dedicata ai birrifici artigianali. Non mancheranno il mercato handmade e vintage, zone relax e momenti di socialità con Genzone (questo è il link all’evento sul sito internet del Comune di Empoli: https://tinyurl.com/292pf956 ).

Considerato che si tratta di una manifestazione caratterizzata da significativa affluenza di pubblico e conseguente consumo di bevande, l’abbandono di bottiglie o bicchieri in vetro, lattine e relativi frammenti nelle aree pubbliche o di uso pubblico può costituire pericolo per la normale circolazione delle persone ed essere utilizzato per arrecare danno all’incolumità delle stesse.

Pertanto per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, dalle 17 del 28 agosto 2025 alle 4 del giorno 8 settembre 2025, con ordinanza 351 di oggi, mercoledì 27 agosto 2025, è stato disposto il divieto assoluto di introduzione vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine e di utilizzo di spray urticanti o similari all’interno del parco di Serravalle: ai frequentatori dell'area ove si svolge la manifestazione, di introdurre, in detta area, cibi e bevande contenuti in contenitori di vetro e lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine.

Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

A tutti gli esercenti sia in sede fissa che su area pubblica, rientranti nell'area sportiva, nel parco di Serravalle, sul viale delle Olimpiadi e zone limitrofe: a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori in vetro e in lattine.

Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, ovvero potranno vendere per asporto le bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita. A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro (centocinquanta/00).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa