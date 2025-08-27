Colpo da 9mila euro in un ristorante del centro di Firenze

Ladri hanno svaligiato un ristorante nel centro di Firenze, a pochi passi da piazza Santa Croce, portando via circa 9 mila euro, l’incasso del fine settimana. Il furto è stato scoperto questa mattina da un dipendente alla riapertura del locale, mentre la porta d’ingresso in vetro risultava infranta.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero rotto la vetrina probabilmente con un tombino e poi svuotato la cassa. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica per i rilievi, mentre le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli investigatori.

Notizie correlate