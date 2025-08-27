Colpo da 9mila euro in un ristorante del centro di Firenze

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Ladri hanno svaligiato un ristorante nel centro di Firenze, a pochi passi da piazza Santa Croce, portando via circa 9 mila euro, l’incasso del fine settimana. Il furto è stato scoperto questa mattina da un dipendente alla riapertura del locale, mentre la porta d’ingresso in vetro risultava infranta.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero rotto la vetrina probabilmente con un tombino e poi svuotato la cassa. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica per i rilievi, mentre le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli investigatori.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
27 Agosto 2025

Faceva il 'gioco delle tre carte' a turista in Piazzale Michelangelo, fermato truffatore

Nuovo intervento della Guardia di Finanza a tutela del turismo e contro l’illegalità nel capoluogo toscano. I militari del Secondo Nucleo Operativo Metropolitano hanno bloccato un uomo sorpreso a truffare [...]

Firenze
Cronaca
26 Agosto 2025

Incendio al Viper Theatre, impossibile riaprire nella stessa sede

Il Viper Theatre dovrà rimanere chiuso a lungo dopo il grave incendio che lo ha devastato sabato scorso. A darne conferma è Marco Caciagli, gestore e direttore artistico del locale, [...]

Firenze
Cronaca
26 Agosto 2025

Disabile in carrozzina rapinato in strada a Firenze, annunciato presidio alla Prefettura

Un disabile in carrozzina è stato rapinato della catenina d’oro che portava al collo ieri pomeriggio in via Toselli, a Firenze. L’episodio è stato denunciato dal Comitato Cittadini Attivi San [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina