Crisi conceria Pegaso, FdI: "Risposte concrete e rapide per tutelare i posti di lavoro"

Fratelli d’Italia Fucecchio esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori e alle famiglie coinvolte nella grave crisi che ha colpito la conceria Pegaso:

"Il distretto conciario che oggi continua ad essere in estrema difficoltà, rappresenta da sempre il cuore pulsante della nostra economia locale, il sostentamento per tanti nostri concittadini e un patrimonio di saperi, professionalità e sacrifici che non può essere disperso. Oggi, di fronte all’incertezza occupazionale di decine di dipendenti, non possiamo restare in silenzio: servono infatti risposte concrete e rapide per tutelare i posti di lavoro e garantire continuità produttiva.

Accogliamo le preoccupazioni di molti dipendenti che ci contattano e chiediamo con forza per loro e per tutti gli altri che le istituzioni, a tutti i livelli, si attivino immediatamente per accompagnare questa fase delicata, aprendo tavoli di confronto con le parti sociali e valutando ogni possibile strumento di sostegno. I sindacati stanno proponendo varie soluzioni che ci auguriamo la curatela fallimentare sia disposta a recepire. La nostra comunità non può permettersi di lasciare soli lavoratori che hanno dato tanto al settore e che oggi rischiano di pagare il prezzo più alto.

Fratelli d’Italia Fucecchio ribadisce il proprio impegno a vigilare sulla vicenda e a sostenere ogni azione utile a salvaguardare l’occupazione e il futuro delle famiglie coinvolte".