Cubo nero all'ex Comunale: la Procura di Firenze apre un'inchiesta

Cronaca Firenze
Il cubo bianco e nero che svetta dal palazzo costruito al posto dell'ex Teatro Comunale è al centro della cronaca di Firenze: la procura fiorentina ha infatti aperto un fascicolo esplorativo per la nuova struttura nell'area Unesco.

Il procuratore Filippo Spiezia ha aperto l'inchiesta senza indagati per accertare se sussistano reati. La polizia giudiziaria sta raccogliendo elementi informativi più puntuali rispetto a quanto emerso finora nel dibattito cittadino, l'intenzione è verificare eventuali violazioni alle norme edilizie e urbanistiche o altro.

Il cubo è finito nel mirino delle critiche perché stravolgerebbe l'immagine storica del Lungarno fiorentino, specie di una parte ottocentesca come corso Italia. Anche se il Comune e l'allora soprintendente non riscontrano violazioni, torna in auge un vincolo del 1953 per tutelare le rive dell'Arno che mirava a limitare gli interventi volti a alterarne lo spirito visivo.

 

