Faceva il 'gioco delle tre carte' a turista in Piazzale Michelangelo, fermato truffatore

Nuovo intervento della Guardia di Finanza a tutela del turismo e contro l’illegalità nel capoluogo toscano. I militari del Secondo Nucleo Operativo Metropolitano hanno bloccato un uomo sorpreso a truffare un turista con il cosiddetto “gioco delle tre carte” a Piazzale Michelangelo, uno dei luoghi simbolo e più visitati della città.

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato sanzionato e gli è stata sequestrata l’attrezzatura utilizzata per l’attività illecita. L’operazione è scaturita da servizi mirati di osservazione e pattugliamento predisposti dal Comando Provinciale di Firenze, in attuazione delle direttive del Comando Regionale Toscana e in linea con le indicazioni della Prefettura.

Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la portata dell’attività illecita e l’eventuale coinvolgimento di altri complici.

