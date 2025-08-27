Fi-Pi-Li, chiude lo svincolo di Empoli Centro per lavori il 28 e 29 agosto

Cambia la viabilità sulla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. L’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura della rampa in uscita dello svincolo 'Empoli Centro', in direzione mare, dalle ore 9 di giovedì 28 agosto alle ore 9 di venerdì 29 agosto 2025.

Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di ripristino dei pozzetti d’ispezione presenti sulla piattaforma stradale. La chiusura, inizialmente annunciata per il 26 e 27 agosto, è stata posticipata di due giorni.

Durante le operazioni, sarà predisposta segnaletica di preavviso e percorsi alternativi per limitare i disagi agli automobilisti.


