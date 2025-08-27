Fiamme al Viper Theatre, aperta inchiesta per incendio colposo: trovati punti di innesco

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, sull’incendio che sabato scorso ha devastato il Viper Theatre. Le indagini dei vigili del fuoco hanno rilevato alcuni punti di innesco, riconducibili più a una mancanza di cautele che a un gesto doloso.

Le fiamme erano divampate nel pomeriggio del 23 agosto vicino al locale e spente dai pompieri, ma in serata un nuovo rogo, partito dal sottotetto, si è propagato all’edificio. Solo domenica mattina l’incendio è stato definitivamente domato.

Notizie correlate