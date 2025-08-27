Finiti i lavori di riqualificazione in via Roma a Calci

A Calci, nei giorni scorsi, sono pressoché terminati i lavori di riqualificazione di via Roma, proprio nel centro del paese. L'edizione 2025 della Festa patronale, dedicata a Sant'Ermolao, si è quindi già svolta sul nuovo selciato che ha dato nuovo decoro alla medesima via ed alla piazza Cavallotti, oltre ad aver migliorato sia l'accesso al parco Sandro Pertini sia l'area pedonale all’incrocio con via Brogiotti.

Questo nuovo, consistente lotto di lavori permette all'amministrazione comunale di completare la riqualificazione e la valorizzazione dell'asse che collega due dei tesori della Valgraziosa: la Certosa di Calci e la Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao.

La parte più significativa dei lavori è consistita nella stesa di una nuova pavimentazione, sia nella parte carrabile, in "natural pavement", sia per i percorsi pedonali e i marciapiedi, in cemento architettonico. Sono stati altresì inseriti diversi arredi, come panchine, fioriere e paletti di separazione volti a proteggere maggiormente alcune aree sensibili.

Il quadro economico di progetto è stato di 370mila euro, spese progettuali e tecniche comprese. Di questi, ben 300mila euro sono stati coperti da un finanziamento erogato dalla Regione Toscana.

Non si è trattato, dunque, soltanto di risolvere le note problematiche di questo tratto di strada, bensì si è trattato di dare una nuova veste e, con essa, una "nuova vita" al centro cittadino. Che non a caso si presta ancora di più alle tante iniziative che vitalizzano il territorio calcesano, oltre che alle crescenti collaborazioni con il Centro Commerciale Naturale e con le associazioni di categoria.

L'obiettivo era ed è quello di accompagnare quasi fisicamente, in un percorso rinnovato e riqualificato, i tantissimi visitatori della Certosa - ormai veramente alle soglie dei 100mila ogni anno fra i due musei - verso il centro del paese e le sue attività economiche.

"Un altro impegno programmatico mantenuto - afferma con soddisfazione il sindaco, Massimiliano Ghimenti - anche nei tempi che avevamo indicato nell'ultima campagna elettorale. Ne siamo davvero contenti perché crediamo che rispettare gli impegni con la cittadinanza sia un assoluto dovere: ne va della credibilità delle istituzioni democratiche. Anche in questo caso, la programmazione - per la quale il mio ringraziamento va all'ufficio lavori pubblici del Comune - e l'aver ottenuto un finanziamento esterno al bilancio comunale, è stato decisivo per completare un restyling davvero importante per i paesani ed i tantissimi turisti che, sempre più, scelgono Calci".

L'assessora ai lavori pubblici, Valentina Marras, commenta: "Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto, anche sotto il profilo estetico e compositivo: sia per la realizzazione e valorizzazione delle isole pedonali, spazi importanti anche per la socializzazione, sia per la scelta di colorazioni chiare dei materiali, che ritengo abbiano dato una maggior luminosità al tratto di strada interessato dai lavori, migliorando anche il dialogo con l'abside della Pieve. A breve saranno eseguite alcune piccole lavorazioni di dettaglio a completamento dell'opera, come ad esempio l'ultimazione dei percorsi tattili”.

“Ritengo doveroso ringraziare la Regione Toscana per il fondamentale contributo - conclude Marras -, che ha permesso di portare a compimento anche l'ultimo tassello mancante per la riqualificazione dell'intero asse Certosa/Pieve. Ringrazio infine lo studio di progettazione esterno all'Ente per l'ottimo lavoro di progettazione e direzione lavori, le ditte esecutrici e tutti gli uffici comunali che hanno lavorato per il raggiungimento degli obiettivi".

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa

Notizie correlate