Il Medioevo invade Parco Corsini: a Fucecchio torna la festa Salamarzana

Fucecchio è pronta a riavvolgere il nastro del tempo e a catapultarsi nel Medioevo. Giullari, acrobati, cartomanti ma anche banchetti dai gusti dell'epoca, antichi mestieri e duelli animeranno Parco Corsini sabato 6 e domenica 7 settembre. L'appuntamento è con Salamarzana, la festa medievale fucecchiese che giunta alla sua 16esima edizione trasloca interamente ai piedi delle torri nel verde che sovrasta il centro storico, interessato da lavori di riqualificazione. Proprio qui, in quello che sarà il cuore della manifestazione a ingresso gratuito, è stata presentata la due giorni di rievocazioni e spettacoli con la sindaca Emma Donnini, l'assessore alla cultura Alberto Cafaro, il presidente dell'associazione Amici del Centro Storico Marco Zucchi e in rappresentanza della Regione Toscana Alessio Spinelli.

"Salamarzana è nata per valorizzare il centro storico di Fucecchio e rappresenta un'occasione importante per il rilancio turistico del nostro territorio" spiega la sindaca Donnini, "una due giorni che richiama ogni anno migliaia di visitatori e che assicura un'offerta variegata e di qualità. Ringrazio fin da ora l'associazione Amici del Centro storico e tutti gli attori coinvolti, che sicuramente daranno vita ad un'altra bellissima edizione". Intanto i vialetti che corrono tra le torri della parte alta del parco sono stati riqualificati, così come il terreno che presto ospiterà nuova vegetazione: "Ce l'abbiamo messa tutta perché questo luogo fosse pronto" ha aggiunto Donnini, "i lavori (finanziati grazie a fondi Pnrr ndr) continueranno per integrare il verde con un progetto di piantumazioni legate alla storia del sito - evidenzia l'assessore Cafaro - questo posto sta diventando sempre più bello e rappresentativo".

Programma e luoghi: dallo spettacolo di Firenza Guidi al Museo delle Torture

La manifestazione, tra le maggiori iniziative che valorizzano i luoghi anticamente collocati sul cammino della Via Francigena e promossa da Amici del Centro Storico in collaborazione con il Comune e con il contributo della giunta regionale della Toscana, si svolgerà in tutti i luoghi del parco. A partire appunto dal prato delle torri, che nelle serate di sabato e domenica sarà teatro dello spettacolo "L'amore al tempo dei bugiardi" di Firenza Guidi a cura della compagnia ElanFrantoio, ispirato alle figure femminili del Decameron in occasione del 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio. Ma ci saranno anche la corte del pozzo, l'aia della limonaia, gli spazi lungo le mura e la loggia del museo che ospiteranno gli spettacoli itineranti delle compagnie di artisti di strada, falconieri, musici e tanto intrattenimento nel segno del Medioevo senza far mancare abiti storici, mercato medievale e piatti tipici al banchetto della festa tra zuppe, arrosticini, pietanze del "popolo e dei cavalieri" e dolci della corte. Ad arricchire l'atmosfera ci sarà anche l'accampamento degli antichi mestieri, combattimenti sotto la torre di mezzo, il museo delle torture e iniziative promosse dall'associazione Iter Mentis e dalla libreria Blume.

Largo alle foto con il contest "Salamarzana 2025", realizzato in collaborazione con il FotoClub Fucecchio: i migliori scatti dei visitatori saranno successivamente pubblicati e premiati (qui il regolamento). Ma non solo: spazio anche ai più piccoli con "Un selfie con Guidaccio" da rintracciare sulla mappa della festa e con l'area dedicata ai giochi con pony, cavalli, scuola di pittura, giochi in legno, laboratori e altro ancora.

Ringraziamenti agli organizzatori da parte di sindaca e assessore: "Questa edizione rappresenta per noi una sfida - ha commentato il presidente dell'associazione Amici del Centro Storico Marco Zucchi - per la prima volta Salamarzana sarà interamente all'interno del Parco Corsini, una bellissima area verde nel cuore pulsante del centro storico alto. L'augurio, ovviamente, è che la nuova location sia apprezzata dai visitatori e che l'affluenza confermi la bontà della nostra scelta. Abbiamo deciso di non stravolgere una formula ormai collaudata, con la parte legata alla rievocazione storica che avrà particolare risalto grazie a spettacoli di grande qualità".

Le date da segnare in agenda sono dunque sabato 6 settembre dalle ore 18 alle 24 e domenica 7 settembre dalle ore 17 alle 24. Il programma dettagliato e la mappa con le postazioni degli eventi e dei punti ristoro sono consultabili Qui.

Notizie correlate