Giorgio Armani acquisisce La Capannina di Forte dei Marmi

Come era filtrato da alcune indiscrezioni, Giorgio Armani ha ufficialmente annunciato l’acquisizione de La Capannina di Franceschi, storico locale di Forte dei Marmi fondato nel 1929 e gestito dal 1977 da Carla Guidi e Gherardo Guidi, storico patron del locale, originario di Castalfranco di Sotto, morto lo scorso ottobre 2024.

In una nota, Armani ha sottolineato il valore simbolico del locale, crocevia di artisti e intellettuali, e il legame personale con Forte dei Marmi, dove negli anni Sessanta conobbe l’amico e socio Sergio Galeotti. La nuova gestione entrerà in vigore dalla stagione estiva 2026, segnando un ritorno alle origini e un tributo alla tradizione italiana.

Notizie correlate