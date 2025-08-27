Giorgio Armani acquisisce La Capannina di Forte dei Marmi

Attualità Viareggio
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Come era filtrato da alcune indiscrezioni, Giorgio Armani ha ufficialmente annunciato l’acquisizione de La Capannina di Franceschi, storico locale di Forte dei Marmi fondato nel 1929 e gestito dal 1977 da Carla Guidi e Gherardo Guidi, storico patron del locale, originario di Castalfranco di Sotto, morto lo scorso ottobre 2024.

In una nota, Armani ha sottolineato il valore simbolico del locale, crocevia di artisti e intellettuali, e il legame personale con Forte dei Marmi, dove negli anni Sessanta conobbe l’amico e socio Sergio Galeotti. La nuova gestione entrerà in vigore dalla stagione estiva 2026, segnando un ritorno alle origini e un tributo alla tradizione italiana.

Notizie correlate

Viareggio
Attualità
8 Agosto 2025

Torre del Lago, 60 persone con torce in pineta per 'Camminata per la sicurezza' contro criminalità

Circa 60 cittadini hanno partecipato ieri sera alla terza 'Camminata per la sicurezza' a Torre del Lago, iniziativa ideata dal 20enne Leonardo Pistoia per denunciare degrado e criminalità nella pineta, [...]

Firenze
Attualità
23 Luglio 2025

Ecomafie, crescono i reati in Toscana. Numeri non positivi dal Livornese

In Italia cresce senza sosta l’attacco delle ecomafie all’ambiente e la piaga della corruzione che non risparmia la nostra regione. La Toscana registra un aumento degli illeciti penali, cresciuti in [...]

Empoli
Attualità
21 Luglio 2025

Nuovo gattile a Empoli: venduti immobili dell'eredità, ecco 450mila euro

Il Comune di Empoli è riuscito ad aggiudicare in via provvisoria la vendita di alcuni lotti di immobili e terreni di proprietà, tra cui quelli dell'eredita 'de cuius' legati alla [...]



Tutte le notizie di Viareggio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina