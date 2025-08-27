Il Biancorosso Sesa conferma ancora una volta tutti i suoi grandi numeri. Anche nella prossima stagione, la società che gestisce il vivaio all’interno della grande famiglia Use non solo sarà al via in tutti i campionati ma, con Under 19 ed Under 17, farà addirittura tre gruppi. Un aspetto che conferma quanto il settore giovanile sia importante ed il ruolo sociale che la società ha da sempre, garantendo a tutti la possibilità di giocare sia al livello dell’Eccellenza che a tutti gli altri. Altro aspetto importante è la conferma pressoché in blocco dello staff tecnico che, proprio in questi giorni, il dirigente responsabile, Francesco Gelli ed il responsabile tecnico, Francesco Mazzoni, hanno messo a punto.

Ecco, quindi, tutti i gruppi che scenderanno in campo con la maglia del Biancorosso Sesa:

Under 19 Eccellenza: Renato Quartuccio, Tommaso Nencioni, Francesco Mazzoni

Under 19 Silver: Tommaso Cappa, Gabriele Rosselli

Under 19 Silver: Simone Brotini, Niccolò Pinzani

Under 17 Eccellenza: Luca Valentino, Matteo Azzato, Francesco Mazzoni

Under 17 Gold: Guido Rosselli, Tommaso Nencioni

Under 17 Silver: Gabriele Rosselli, Luca Freschi

Under 15 Elite: Giulio Vercesi, Francesco Mazzoni, Luca Freschi

Under 14 Elite: Giulio Vercesi, Francesco Mazzoni

Under 13: Matteo Azzato, Francesco Mazzoni

Gruppo CSI: Niccolò Pinzani

Esordienti Gruppo Bianco: Giacomo Bagni, Tommaso Cappa

Esordienti Gruppo Rosso: Lorenzo Del Meglio, Stefano Sani

