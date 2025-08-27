La Lega torna in piazza per il Decreto Sicurezza e la Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio

Politica e Opinioni Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

La Sezione locale della Lega Salvini Premier è tornata oggi, mercoledì 27 agosto, in Piazza XX Settembre a Fucecchio con un gazebo per incontrare i cittadini e discutere delle problematiche del territorio, con particolare riferimento al Decreto Sicurezza recentemente convertito in legge.

Durante l’iniziativa è stato anche organizzato un presidio a sostegno della realizzazione della Tenenza dei Carabinieri nell’ex edificio scolastico Landini Marchiani, attesa dal 2016 e prevista entro il 2028. La struttura, secondo il Segretario locale Marco Cordone, permetterà un contingente stabile di militari dedicato alla sicurezza del territorio, inclusa la zona delle Cerbaie, nota per lo spaccio di droga.

Alla manifestazione hanno partecipato, oltre a Cordone, anche Elisa Gini e altri membri del Carroccio. Si tratta della 29ª iniziativa dell’anno della Lega a Fucecchio, a conferma dell’attenzione costante del partito sul territorio in vista delle prossime elezioni regionali.

Cordone ha sottolineato l’impegno del partito a vigilare sui tempi di realizzazione della Tenenza, definita “essenziale per garantire sicurezza e ordine pubblico e per proteggere la cittadinanza dai crimini”.

Notizie correlate

Fucecchio
Politica e Opinioni
26 Agosto 2025

Torna il gazebo della Lega al mercato settimanale di Fucecchio

La Lega di Fucecchio torna in piazza. Dopo una pausa estiva di circa venti giorni, la sezione locale del Carroccio, guidata dal segretario Marco Cordone, sarà domani mercoledì 27 agosto [...]

Fucecchio
Politica e Opinioni
22 Agosto 2025

"Le fogne di via Citornella senza manutenzione": la denuncia di Testai (FI)

“Da mesi, se non anni, le fogne di via Citornella non ricevono manutenzione”: lo denuncia il capogruppo di Forza Italia Simone Testai, a seguito di un sopralluogo effettuato il 20 [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
18 Agosto 2025

Sicurezza in Toscana, Cordone (Lega): "REMS e CPR punti deboli del sistema"

“Nel sistema di sicurezza toscano vi sono, secondo me, tra l’altro, due punti deboli: la mancanza di un CPR (Centro di permanenza per il rimpatrio) e le REMS (Residenze per [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina