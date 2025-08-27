La Lega torna in piazza per il Decreto Sicurezza e la Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio

La Sezione locale della Lega Salvini Premier è tornata oggi, mercoledì 27 agosto, in Piazza XX Settembre a Fucecchio con un gazebo per incontrare i cittadini e discutere delle problematiche del territorio, con particolare riferimento al Decreto Sicurezza recentemente convertito in legge.

Durante l’iniziativa è stato anche organizzato un presidio a sostegno della realizzazione della Tenenza dei Carabinieri nell’ex edificio scolastico Landini Marchiani, attesa dal 2016 e prevista entro il 2028. La struttura, secondo il Segretario locale Marco Cordone, permetterà un contingente stabile di militari dedicato alla sicurezza del territorio, inclusa la zona delle Cerbaie, nota per lo spaccio di droga.

Alla manifestazione hanno partecipato, oltre a Cordone, anche Elisa Gini e altri membri del Carroccio. Si tratta della 29ª iniziativa dell’anno della Lega a Fucecchio, a conferma dell’attenzione costante del partito sul territorio in vista delle prossime elezioni regionali.

Cordone ha sottolineato l’impegno del partito a vigilare sui tempi di realizzazione della Tenenza, definita “essenziale per garantire sicurezza e ordine pubblico e per proteggere la cittadinanza dai crimini”.

