La prossima Festa della Toscana sarà dedicata alla pace

Al termine dell’ultima seduta dell’Ufficio di presidenza, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha annunciato che la prossima edizione della Festa della Toscana sarà dedicata al tema “Toscana, ponte per la pace”.

“Viviamo un tempo difficile – ha spiegato Mazzeo – un tempo in cui ciò che accade sulla scena internazionale, dall’Ucraina a Gaza, tocca profondamente le coscienze di ciascuno di noi. A noi spetta il compito di essere costruttori di pace. Vogliamo che la Festa della Toscana diventi occasione per rafforzare questo messaggio: costruire un ponte per la pace. Chi verrà dopo di noi potrà declinare il programma in maniera diversa, ma sono sicuro che ci sarà continuità con questa direzione”.

Mazzeo ha ricordato come la Toscana “sia terra di esperienze uniche e simboliche a livello internazionale, dalla Cittadella della Pace di Rondine, che quest’anno ha accolto la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fino all’eredità di Giorgio La Pira, che ha fatto della sua Firenze un laboratorio di pace e dialogo”. “Questa - ha concluso il presidente Mazzeo - è la nostra identità più autentica: essere una Regione che non si chiude in sé stessa, ma che apre ponti verso gli altri, coltivando speranza e dialogo”.

In quest’ottica, a breve sarà pubblicato un bando dedicato a Comuni, associazioni e scuole per raccogliere progetti, eventi e iniziative ispirate al tema della pace, che entreranno a far parte del programma ufficiale della Festa della Toscana 2026.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa