Madonna dell'Acqua, Confesercenti scrive ad Anas per le nuove rotatorie

“Abbiamo richiesto un incontro ufficiale con la direzione regionale di Anas per evidenziare alcune criticità che a nostro avviso si stanno registrando a Madonna dell’Acqua dopo la realizzazione delle due nuove rotatorie sull’Aurelia. Criticità legate sia al traffico ed alla sicurezza, anche alla luce dell’incidente di martedì, ma anche legate alle attività commerciali del tratto finale di via Pietrasantina”. E’ Confesercenti Pisa e Monte Pisano, con il suo responsabile Daniele Benvenuti, a raccogliere le preoccupazioni dei commercianti del tratto finale di via Pietrasantina per l’entrata in vigore della nuova viabilità frutto delle due nuove rotatorie.

“L’intervento ovviamente ci trova d’accordo – spiega Daniele Benvenuti – perché per quanto riguarda la rotatoria all’incrocio con via delle Palanche ha permesso l’eliminazione dell’impianto semaforico che tante file creava sull’Aurelia. La seconda è stata invece realizzata per accedere al nuovo centro commerciale, con la conseguenza per di aver chiuso l’immissione in via Pietrasantina per coloro che provengono da Viareggio, costringendoli a impegnare la rotatoria stessa per fare inversione ad U e imboccare appunto via Pietrasantina”. Secondo Confesercenti questa modifica della viabilità ha portato a due grandi problemi. Ancora il responsabile Pisa e Monte Pisano. “Innanzitutto dal punto di vista del traffico e della sicurezza, soprattutto per i bus turistici costretti a tornare indietro per poi immettersi in via Pietrasantina e raggiungere il parcheggio a loro dedicato. Una manovra che rallenta il traffico e che, nel caso dell’incidente di martedì, può creare problemi di sicurezza”.

Poi la questione delle attività commerciali “con una drastica riduzione della clientela per i negozi presenti nel tratto finale di via Pietrasantina – precisa Benvenuti – che hanno visto perdere il flusso di coloro che da Viareggio si immettevano nella strada per raggiungere Pisa e che adesso per evitare la manovra sulla nuova rotonda compiono percorsi alternativi. La questione è stata ovviamente posta anche al sindaco di San Giuliano Matteo Cecchelli che si è impegnato di sottoporla all’Anas”. La conclusione di Confesercenti Pisa e Monte Pisano. “Da Anas vorremmo capire se esiste la possibilità di riaprire il transito verso via Pietrasantina per chi proviene da Viareggio, in considerazione della larghezza della carreggiata in quel tratto (addirittura tre corsie), anche con una nuova rotatoria magari provvisoria. Un intervento che snellirebbe il traffico sulla nuova rotonda da parte di coloro che devono immettersi in via Pietrasantina e che quindi non sarebbero più costretti ad impegnarla”.

Fonte: Confesercenti Pisa e Monte Pisano