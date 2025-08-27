Maxi operazione antidroga tra Livorno e Pisa: 15 arresti e 22 espulsioni

Maxi operazione antidroga dei Carabinieri nelle province di Livorno e Pisa. Su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, oltre 150 militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 15 persone accusate di traffico e detenzione di stupefacenti. Undici indagati risultano senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale: per cinque è stato disposto il carcere, per uno gli arresti domiciliari e per nove il divieto di dimora nella provincia.

Parallelamente, sono in corso 38 perquisizioni per lo stesso reato: 22 persone, trovate irregolari in Italia, sono state avviate alla procedura di espulsione.

L’operazione “Garibaldi”, condotta tra settembre 2024 e giugno 2025, ha preso di mira piazza Garibaldi e gli Scali del Pontino, aree centrali della città da tempo segnate da degrado e spaccio diffuso. Le indagini, svolte con osservazioni, pedinamenti e sistemi di videosorveglianza, hanno ricostruito una rete attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, capace di generare un giro d’affari di circa 1.000 euro al giorno.

Nel corso dell’inchiesta sono state documentate oltre 430 cessioni di droga, sequestrati circa due chili di stupefacente e segnalati alla Prefettura 57 assuntori, tra cui sette minori. Alcune transazioni avvenivano persino alla presenza di bambini nelle aree gioco, e in un caso un acquirente si era presentato con il figlio di due anni, circostanza segnalata al Tribunale per i Minorenni di Firenze.

La quasi totalità degli indagati, privi di occupazione e con precedenti penali, aveva nello spaccio la principale fonte di sostentamento. L’operazione rappresenta, secondo l’Arma, un intervento mirato per restituire legalità e sicurezza a un’area da tempo percepita dai cittadini come “un emporio a cielo aperto di illegalità”.

