Maxi operazione antidroga tra Livorno e Pisa: 15 arresti e 38 perquisizioni

Dalle prime ore di questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, con il supporto dei reparti territoriali e speciali dell’Arma, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento riguarda 15 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Parallelamente, altri 38 soggetti sono stati sottoposti a perquisizione: per 22 di loro, risultati irregolari sul territorio nazionale e non destinatari di misura cautelare, è stata avviata la procedura di espulsione.

L’operazione, che coinvolge oltre 150 militari con il supporto del R.O.S., delle unità S.O.S. e S.I.O. del 6° Battaglione Toscana, del Nucleo Elicotteri di Pisa e dei Nuclei Cinofili di Firenze e San Rossore, rappresenta il punto culminante dell’indagine “Garibaldi”. Quest’ultima, condotta nella zona di piazza Garibaldi a Livorno tramite osservazioni, pedinamenti e sistemi di videosorveglianza, ha permesso di smantellare una fiorente piazza di spaccio attiva senza sosta, capace di generare introiti per circa 1.000 euro al giorno.

Ulteriori dettagli sull’operazione verranno resi noti nel corso della conferenza stampa convocata per le ore 10:00 presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno.

