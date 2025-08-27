Morte di Franco Polidori, il sindaco di San Miniato: "Grazie per le tante storie che ci hai regalato"

Appresa la notizia della scomparsa del giornalista Franco Polidori, il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Purtroppo ci ha raggiunto un'altra triste notizia, la scomparsa di Franco Polidori, una voce e una penna molto conosciute a San Miniato. Pinocchino di nascita e formazione, poi trapiantato a Fucecchio ma sempre legatissimo al suo paese.

Giornalista, corrispondente del Tirreno per tanti anni, dove scriveva di pallavolo, tra i primi conduttori radiofonici e delle prime tv private. Ha collaborato a lungo con le amministrazioni di San Miniato e, anche con me, non ha mai fatto mancare il suo prezioso aiuto. Negli anni ha contribuito a portare molti scrittori famosi a San Miniato, sia alla Fondazione Cassa di Risparmio, sia nella nostra Biblioteca.

Tra gli ultimi impegni c'è stato senz'altro le celebrazioni dei 50 anni del Sombrero, dove Franco era stato tra i primi DJ. Per questa occasione, aveva scritto un libro sugli anni gloriosi della discoteca, che è veramente un pezzo di storia del nostro Comune. Alla moglie, ai figli vanno le mie condoglianze e quelle della sua Città.

Ciao Franco, grazie per tutto quello che ci hai dato e per le tante storie che ci hai regalato!"