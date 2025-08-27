Muore Amedeo Monfardini, il dermatologo di Castelfiorentino. Tanti messaggi di cordoglio

Lutto nella sanità e nella comunità castellana. È morto pochi giorni fa il dottor Amedeo Monfardini, nato a Castelfiorentino nel 1943 era stato per anni dermatologo. Aveva compiuto da poco 82 anni. Da tempo, dopo la pensione, viveva nella campagna senese. Appassionato di musica lirica, aveva contribuito ad organizzare concerti ed eventi.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, dal mondo dell'arte e della politica, amici o pazienti che hanno conosciuto l'uomo.

Notizie correlate