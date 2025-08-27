Muore Amedeo Monfardini, il dermatologo di Castelfiorentino. Tanti messaggi di cordoglio

Cronaca Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Lutto nella sanità e nella comunità castellana. È morto pochi giorni fa il dottor Amedeo Monfardini, nato a Castelfiorentino nel 1943 era stato per anni dermatologo. Aveva compiuto da poco 82 anni. Da tempo, dopo la pensione, viveva nella campagna senese. Appassionato di musica lirica, aveva contribuito ad organizzare concerti ed eventi.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social, dal mondo dell'arte e della politica, amici o pazienti che hanno conosciuto l'uomo.

Notizie correlate

Castelfiorentino
Cronaca
24 Agosto 2025

Incendio in un garage a Castelfiorentino, vigile del fuoco colto da malore

Momenti di paura questa mattina in via Vincenzo Bellini, dove intorno alle 9:45 è divampato un incendio all’interno di un garage. Le fiamme hanno coinvolto un’autovettura, generando densi fumi che [...]

Castelfiorentino
Cronaca
23 Agosto 2025

Rotoballe e mezzo agricolo in fiamme a Castelfiorentino

Un incendio ha richiesto oggi l'intervento intorno alle 15:40, dei Vigili del fuoco di Firenze, con squadre da Castelfiorentino ed Empoli, intervenuti in Via V. Barbieri a Castelfiorentino. Le fiamme, [...]

Castelfiorentino
Cronaca
23 Agosto 2025

Intitolare una strada o piazza per l'anarchico Pinelli, raccolta firme a Castelfiorentino

Si è aperta una sottoscrizione di firme in appoggio alla richiesta che verrà depositata in Comune a Castelfiorentino come F.A.I. per intitolare a Pino Pinelli una via o una piazza [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina