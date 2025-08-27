Muore Amedeo Monfardini, il dermatologo di Castelfiorentino. Tanti messaggi di cordoglio

Lutto nella sanità e nella comunità castellana. È morto pochi giorni fa il dottor Amedeo Monfardini, nato a Castelfiorentino nel 1943 era stato per anni dermatologo. Aveva compiuto da poco 82 anni. Da tempo, dopo la pensione, viveva nella campagna senese. Appassionato di musica lirica, aveva contribuito ad organizzare concerti ed eventi.
Tanti i messaggi di cordoglio sui social, dal mondo dell'arte e della politica, amici o pazienti che hanno conosciuto l'uomo.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfiorentino
Castelfiorentino
Cronaca
24 Agosto 2025
Momenti di paura questa mattina in via Vincenzo Bellini, dove intorno alle 9:45 è divampato un incendio all’interno di un garage. Le fiamme hanno coinvolto un’autovettura, generando densi fumi che [...]
Castelfiorentino
Cronaca
23 Agosto 2025
Un incendio ha richiesto oggi l'intervento intorno alle 15:40, dei Vigili del fuoco di Firenze, con squadre da Castelfiorentino ed Empoli, intervenuti in Via V. Barbieri a Castelfiorentino. Le fiamme, [...]
Castelfiorentino
Cronaca
23 Agosto 2025
Si è aperta una sottoscrizione di firme in appoggio alla richiesta che verrà depositata in Comune a Castelfiorentino come F.A.I. per intitolare a Pino Pinelli una via o una piazza [...]
<< Indietro