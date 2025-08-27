Mutui in Toscana, in media si chiedono 141mila euro

Economia e Lavoro Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

In Toscana aumenta l’importo medio richiesto per un mutuo; secondo l’analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, nel corso dei primi sei mesi dell’anno chi ha presentato domanda di finanziamento nella regione ha puntato ad ottenere, in media, 140.912 euro, valore in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2024.

«Le buone condizioni offerte dalle banche, l’alleggerimento del costo del denaro e un aumento generale della fiducia dei consumatori hanno avuto un impatto positivo sul mercato dei mutui, che archivia un primo semestre con i principali indicatori in crescita, segno che gli italiani sono tornati a chiedere finanziamenti per coronare il sogno di comprare casa», spiegano gli esperti di Facile.it.

Altro dato positivo è quello legato all’età media di chi ha presentato domanda di finanziamento in Toscana; siamo ancora lontani dai valori rilevati nel 2022, ma si segna un primo leggero calo, segnale che sta crescendo la quota di giovani che si presentano in banca.

Da evidenziare anche il peso percentuale delle surroghe, che nei primi sei mesi del 2025 hanno rappresentato più di un terzo delle richieste totali presentate in Toscana (29%).

Andamento provinciale

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Toscana nei primi sei mesi del 2025 emergono delle differenze a livello locale.

Firenze è la provincia toscana dove è stato rilevato l’importo medio più alto (157.160 euro), seguita da Grosseto (141.096 euro); sul gradino più basso del podio troviamo Lucca con 140.774 euro. Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano, a breve distanza tra di loro, le province di Prato (139.532 euro), Siena (137.126 euro), Pisa (135.028 euro), seguite ancora da Livorno (133.034 euro) e Massa-Carrara (132.434 euro).

Chiudono la classifica regionale le province di Pistoia, dove la cifra media richiesta nel primo semestre dell’anno è stata pari a 125.049 euro, e Arezzo (121.173 euro)

Notizie correlate

Toscana
Economia e Lavoro
25 Agosto 2025

Senese più resiliente: dalla Regione nuove risorse per la difesa del suolo

La Giunta regionale, con la delibera approvata l’11 agosto, ha rimodulato le risorse destinate ai progetti infrastrutturali dei Comuni, orientando, per l’intero territorio toscano, oltre 6,8 milioni di euro a [...]

Toscana
Attualità
25 Agosto 2025

Turismo, Confcommercio: "In Toscana solo il 25% dei Cin è un'impresa"

Dei 67.633 codici identificativi (CIN) rilasciati in Toscana al 21 luglio 2025, solo 16.854 fanno capo a imprese ricettive con partita Iva: appena il 25%. Il restante 75% è rappresentato da [...]

Toscana
Economia e Lavoro
19 Agosto 2025

Cyberattacchi alle imprese: +88% in Toscana, è il trend peggiore in Italia

Negli ultimi quattro anni, i reati informatici contro le aziende in Toscana sono cresciuti dell’88,3%, il peggior trend a livello nazionale, secondo un’analisi di Confartigianato. La regione precede Veneto (+63,7%), [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina