Nuovo blitz delle forze dell'ordine alle Cerbaie, smantellate postazioni per lo spaccio

Un nuovo blitz delle forze dell'ordine in nome della lotta allo spaccio nei boschi delle Cerbaie. Questa mattina si è svolta l'azione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Empoli insieme al comandante della Stazione di Fucecchio, coadiuvata dall'amministrazione comunale e in collaborazione con Alia Servizi Ambientali, che ha permesso di smantellare alcune postazioni stanziali utilizzate dai pusher. Un'azione mirata, resa possibile grazie all'analisi delle aree boschive frequentate dai consumatori, che fa eco agli interventi effettuati negli scorsi mesi, quando furono smantellate altre postazioni utilizzate per lo spaccio.

“L'azione di questa mattina è la diretta conseguenza del costante presidio che tutte le forze dell'ordine stanno attuando sul nostro territorio – spiega la sindaca Emma Donnini -. Ringrazio tutti gli agenti impegnati: la collaborazione tra amministrazione comunale e forze dell'ordine è fondamentale per garantire controlli ed interventi efficaci e dare risposte concrete ai cittadini sul tema della sicurezza pubblica”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

