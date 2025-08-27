Nuovo blitz delle forze dell'ordine alle Cerbaie, smantellate postazioni per lo spaccio

Cronaca Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Un nuovo blitz delle forze dell'ordine in nome della lotta allo spaccio nei boschi delle Cerbaie. Questa mattina si è svolta l'azione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Empoli insieme al comandante della Stazione di Fucecchio, coadiuvata dall'amministrazione comunale e in collaborazione con Alia Servizi Ambientali, che ha permesso di smantellare alcune postazioni stanziali utilizzate dai pusher. Un'azione mirata, resa possibile grazie all'analisi delle aree boschive frequentate dai consumatori, che fa eco agli interventi effettuati negli scorsi mesi, quando furono smantellate altre postazioni utilizzate per lo spaccio.

“L'azione di questa mattina è la diretta conseguenza del costante presidio che tutte le forze dell'ordine stanno attuando sul nostro territorio – spiega la sindaca Emma Donnini -. Ringrazio tutti gli agenti impegnati: la collaborazione tra amministrazione comunale e forze dell'ordine è fondamentale per garantire controlli ed interventi efficaci e dare risposte concrete ai cittadini sul tema della sicurezza pubblica”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
26 Agosto 2025
franco polidori

Giornalismo e cultura del Cuoio piangono la scomparsa di Franco Polidori

È lutto nel giornalismo e nella cultura in Toscana. Franco Polidori è scomparso a settanta anni nel pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto. Negli ultimi giorni erano peggiorate le sue [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Fucecchio
Cronaca
18 Agosto 2025

Forza con accetta entrata del bar di Porta Raimonda, ruba bottiglie e minaccia il presidente

I carabinieri sono intervenuti presso il circolo della contrada 'Porta Raimonda', arrestando in flagranza un cittadino italiano di 60 anni, ritenuto responsabile di rapina impropria. Secondo quanto ricostruito dai militari, [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina