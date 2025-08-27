Pisa commemora le vittime del primo bombardamento della città del 31 agosto 1943

Si svolgerà domenica 31 agosto la cerimonia di commemorazione per l’82° anniversario del primo bombardamento della città. Era il 31 agosto 1943 quando Pisa venne colpita da un bombardamento aereo da parte degli Stati Uniti che distrusse gran parte della città, provocando 952 vittime e migliaia di feriti.

Il programma delle celebrazioni inizierà, a Marina di Pisa, alle 09.30 con la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide posta in piazza Maria Santissima Ausiliatrice che ricorda i caduti sul lavoro, vittime del bombardamento sulla fabbrica di idrovolanti. Alle 10.45, presso il Sostegno del Canale dei Navicelli (via di Porta a Mare), sarà deposta una corona di alloro sulla lapide in memoria delle vittime del bombardamento del quartiere di Porta a Mare. Sono previsti gli interventi del sindaco di Pisa, Michele Conti, del presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Angori e del presidente del Comitato provinciale Anpi di Pisa, Bruno Possenti.

Il programma della commemorazione si concluderà alle ore 11.30, con la Santa Messa nella chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.