Pubblicato il bando per il nuovo mercato settimanale nel centro storico

Il Comune di Montelupo Fiorentino dà ufficialmente avvio alla sperimentazione del nuovo mercato settimanale nel centro storico, che si svolgerà ogni mercoledì mattina, dalle ore 7.30 alle 13.00, nelle aree di piazza della Libertà, corso Giuseppe Garibaldi e piazza Salvo d’Acquisto.

Dopo l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale, è stato pubblicato il bando per individuare gli operatori che potranno partecipare alla nuova iniziativa.

L’iniziativa, inserita nel Documento Unico di Programmazione 2025–2027, nasce con l’obiettivo di rilanciare la vitalità del centro cittadino, promuovere le attività commerciali, socialità, sostenere la filiera corta e valorizzare le eccellenze locali.

Il bando prevede l’assegnazione di otto posteggi:

• uno riservato a portatori di handicap (settore alimentare);

• due riservati a produttori agricoli;

• cinque destinati ad operatori del settore alimentare.

Come partecipare

Gli operatori interessati possono presentare domanda, utilizzando l’apposito modulo allegato al bando, entro e non oltre venerdì 26 settembre 2025, inviandola alla PEC del Comune: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it

Nella formazione della graduatoria saranno considerati, oltre ai requisiti richiesti, anche alcuni elementi che possono attribuire un punteggio aggiuntivo, tra cui:

• anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

• possesso di certificazioni di qualità o tipicità dei prodotti (DOP, IGP, biologico, ecc.);

• età del titolare o della maggioranza dei soci (con punteggio aggiuntivo per gli under 35);

• titolarità di un posteggio per il commercio su area pubblica nel Comune di Montelupo Fiorentino.

La graduatoria sarà pubblicata sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Il mercato avrà una durata sperimentale di dodici mesi: al termine saranno valutati il gradimento dei cittadini e degli operatori, l’impatto sulla viabilità e la possibilità di rendere l’iniziativa permanente.

Informazioni

Il bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito del Comune al seguente link:

https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/documento_pubblico/approvazione-bando-in-via-sperimentale-per-nuova-area-di-commercio-su-area-pubblica-in-centro-storico/

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

