Pusher arrestato a Castelfranco di Sotto con cocaina, eroina e marijuana

Cronaca Castelfranco di Sotto
I carabinieri hanno arrestato nella tarda serata del 24 agosto un cittadino extracomunitario di 34 anni, sorpreso a spacciare in pieno centro a Castelfranco di Sotto.

L’intervento è scattato intorno alle 21, dopo una segnalazione alla Centrale Operativa che segnalava la presenza di uno spacciatore. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato invano di disfarsi di un involucro contenente eroina, subito recuperato. Bloccato poco dopo, è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose e di 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione nell’abitazione dove era ospitato ha portato al sequestro di circa 10 grammi di droga tra cocaina, eroina e marijuana, suddivisi in più involucri pronti alla vendita, oltre a materiale per il confezionamento e 763 euro in contanti nascosti in un marsupio. Nello specifico sono stati trovati 17 involucri termosaldati per un totale di 6,72 grammi di cocaina, 5 involucri per un totale di 1,99 grammi di 3roina, un involucro contenente 0,83 grammi di marijuana e un rotolo di alluminio, presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

In totale, i Carabinieri hanno sequestrato 1.063,90 euro e tutto lo stupefacente rinvenuto. Il 34enne, su disposizione della Procura di Pisa, è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, celebrato il giorno successivo. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per l’uomo la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

