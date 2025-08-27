Rapinato in strada da giovane, nuovo episodio di criminalità nel quartiere San Jacopino

Cronaca Firenze
Nuovo episodio di criminalità nella zona di San Jacopino, a Firenze. Ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, lungo la ciclabile che porta in viale Redi, un uomo è stato aggredito alle spalle da un giovane.

"Un ragazzo, avrà avuto tra i 17 e i 20 anni, mi ha aggredito da dietro, si è aggrappato alla maglietta e alla catenina – racconta la vittima, Silvio, sulla pagina social del Comitato Cittadini attivi di San Jacopino –. Io ho tentato una reazione dandogli un paio di schiaffi, ma non è servito".

"Avendo un problema al ginocchio son caduto, lui no ed è scappato verso via Circondaria", ha aggiunto. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha raccolto la denuncia.

"Sarebbe il caso che questa zona iniziasse a essere maggiormente frequentata dalle forze dell'ordine perché non è il primo episodio che succede", ha denunciato ancora la vittima.

Il giorno precedente un altro episodio simile in via Toselli, dove un giovane disabile in sedia a rotelle si era visto strappare dal collo una catena d’oro.

