Regionali, i consiglieri di 'Per il Cambiamento' in Metrocittà: "Con Tomasi per una nuova Toscana"

I sottoscritti consiglieri metropolitani annunciano con convinzione il proprio sostegno ad Alessandro Tomasi, vero ed unico candidato capace di guidare un autentico cambiamento alla guida della Regione Toscana. Un cambiamento non più rinviabile, che risponda ai bisogni reali dei cittadini e restituisca alla nostra terra una prospettiva di sviluppo, sicurezza e visione.

Dopo anni di immobilismo, occasioni perdute e scelte politiche lontane dai bisogni concreti della Toscana, è arrivato il momento di dire basta. È il momento di unire tutte le forze sane che credono nel rinnovamento e che vogliono dare alla nostra Regione, e in particolare all’area metropolitana fiorentina, il futuro che merita.

Il Partito Democratico, che ha guidato la Regione per decenni, ha dimostrato in modo evidente di non essere più in grado di interpretare le esigenze del presente né tantomeno di progettare il futuro. Firenze e la sua area metropolitana hanno pagato più di altri l’incapacità di visione e la cronica mancanza di coraggio di chi ha amministrato fino ad oggi.

Non possiamo inoltre ignorare – né far finta che non sia successo – il comportamento dell’attuale presidente Eugenio Giani, che ha scelto di schierarsi vergognosamente contro lo sviluppo dell’aeroporto di Peretola, sostenendo posizioni che da anni bloccano uno dei progetti strategici più importanti per lo sviluppo economico e infrastrutturale dell’intera Toscana.

Peretola rappresenta un motore di crescita che va sbloccato, non sabotato. Così come vanno realizzate le infrastrutture essenziali per rendere la Toscana moderna, connessa, competitiva. L’attuale amministrazione regionale ha invece preferito l’immobilismo, l’ambiguità e la gestione conservativa del potere.

Siamo pronti a dare il nostro contributo attivo, coinvolgendo cittadini, amministratori locali, professionisti, imprenditori, associazioni e tutte le realtà che credono nel cambiamento. Sosterremo Alessandro Tomasi perché rappresenta la discontinuità vera, il merito, la competenza e il coraggio necessari per voltare pagina.

La Toscana ha bisogno di voltare pagina.

La Toscana ha bisogno di Alessandro Tomasi.

Ora è il momento di scegliere da che parte stare.

I consiglieri metropolitani

Alessandro Scipioni

Claudio Gemelli

Gianni Vinattieri

Vittorio Picchianti

