Regionali, Stella (FI): "Su reddito cittadinanza regionale M5S mente, costerà 682 milioni all'anno"

"Il reddito di cittadinanza regionale, uno dei punti cardinali dell'accordo elettorale tra Pd e Movimento Cinque Stelle, costerà 3,4 miliardi di euro in cinque anni, nello specifico circa 682 milioni di euro all'anno, e non 13 milioni di euro come oggi danno a intendere i grillini, che chiedono di destinare a questa misura lo 0,1% del bilancio della Regione, che ammonta a poco meno di 13 miliardi di euro. Il Movimento 5 Stelle mente spudoratamente, perché sa che i toscani sono preoccupati per questa misura dispendiosa e assistenziale". Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale, commentando le dichiarazioni della capogruppo in Regione del M5S, Irene Galletti.

"Nel 2022 i percettori del reddito di cittadinanza nazionale, in Toscana, erano 71.142: se si calcola una media di 800 euro mensili a persona, per 12 mensilità, per cinque anni, se vincerà Giani andranno trovati 3 miliardi e mezzo: dove pensano di reperirli?", chiede Stella, che aggiunge: "È palese che questo accordo tra Pd e grillini è frutto di dinamiche nazionali, imperniato su demagogia e populismo - accusa -. Il programma in 23 punti che hanno stilato insieme prevede il no alla nuova pista dell'aeroporto di Firenze, il recupero della Legge Marson in ambito urbanistico, chiusura del rigassificatore di Piombino. Oltre a penalizzare le imprese e lo sviluppo, un programma del genere avrà dei costi insostenibili per i cittadini toscani, con stop a infrastrutture e sviluppo, tasse alle stelle per cittadini e imprese".

