Regionali, Stella (FI): "Su reddito cittadinanza regionale M5S mente, costerà 682 milioni all'anno"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
foto di gonews.it

 "Il reddito di cittadinanza regionale, uno dei punti cardinali dell'accordo elettorale tra Pd e Movimento Cinque Stelle, costerà 3,4 miliardi di euro in cinque anni, nello specifico circa 682 milioni di euro all'anno, e non 13 milioni di euro come oggi danno a intendere i grillini, che chiedono di destinare a questa misura lo 0,1% del bilancio della Regione, che ammonta a poco meno di 13 miliardi di euro. Il Movimento 5 Stelle mente spudoratamente, perché sa che i toscani sono preoccupati per questa misura dispendiosa e assistenziale". Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, capogruppo in Consiglio regionale, commentando le dichiarazioni della capogruppo in Regione del M5S, Irene Galletti.

"Nel 2022 i percettori del reddito di cittadinanza nazionale, in Toscana, erano 71.142: se si calcola una media di 800 euro mensili a persona, per 12 mensilità, per cinque anni, se vincerà Giani andranno trovati 3 miliardi e mezzo: dove pensano di reperirli?", chiede Stella, che aggiunge: "È palese che questo accordo tra Pd e grillini è frutto di dinamiche nazionali, imperniato su demagogia e populismo - accusa -. Il programma in 23 punti che hanno stilato insieme prevede il no alla nuova pista dell'aeroporto di Firenze, il recupero della Legge Marson in ambito urbanistico, chiusura del rigassificatore di Piombino. Oltre a penalizzare le imprese e lo sviluppo, un programma del genere avrà dei costi insostenibili per i cittadini toscani, con stop a infrastrutture e sviluppo, tasse alle stelle per cittadini e imprese".

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
27 Agosto 2025

Regionali, i consiglieri di 'Per il Cambiamento' in Metrocittà: "Con Tomasi per una nuova Toscana"

I sottoscritti consiglieri metropolitani annunciano con convinzione il proprio sostegno ad Alessandro Tomasi, vero ed unico candidato capace di guidare un autentico cambiamento alla guida della Regione Toscana. Un cambiamento [...]

Toscana
Politica e Opinioni
27 Agosto 2025

Salario minimo, la Toscana si costituisce in giudizio contro il Governo

“La posizione del Governo rispetto alla nostra legge è ideologica e a questa scelta dell’Esecutivo nazionale noi rispondiamo con un atto dovuto, non solo istituzionale, ma di civiltà”. Così il [...]

Toscana
Politica e Opinioni
26 Agosto 2025

Regionali, Nascosti (FI): "Centrodestra unito con Tomasi. Ora costruire progetto politico vincente"

"Con il centrodestra unito in Toscana con Alessandro Tomasi Presidente, al quale faccio un grande in bocca al lupo, inizia la seconda fase come proposto dall'on. Deborah Bergamini" commenta in [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina