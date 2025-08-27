Ruba borsa ad una 71enne di San Miniato con la 'tecnica delle monetine', denunciato

I Carabinieri della Stazione di Ponte a Egola hanno identificato e denunciato in stato di libertà un cittadino extracomunitario di 37 anni, ritenuto responsabile di un furto con destrezza messo a segno con la cosiddetta “tecnica delle monetine”.
Il colpo risale al 16 aprile scorso, quando una donna di 71 anni, residente a San Miniato, era stata raggirata nel parcheggio di un supermercato nella zona del cuoio. Con la scusa che fossero cadute delle monete a terra, il malvivente aveva indotto l’anziana a scendere dall’auto, approfittandone per sottrarre la borsa lasciata sul sedile anteriore.
L’attività investigativa, basata sull’analisi delle telecamere di sorveglianza, sui controlli presso un’agenzia di noleggio auto e sull’incrocio di dati bancari, ha permesso ai militari di risalire all’autore.
Il 37enne è stato denunciato per furto con destrezza.
