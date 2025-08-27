Santa Croce sull'Arno: 25 veicoli sequestrati, 150 senza revisione nel 2025

Anche ad agosto la polizia locale di Santa Croce sull'Arno ha continuato a vigilare sulla sicurezza stradale e sui comportamenti degli automobilisti e alla fine nonostante il periodo feriale, che storicamente porta il comune conciario a essere meno frequentato, gli agenti eseguito vari sequestri.

Il più singolare è quello a carico di un cittadino che è stato trovato al volante di un veicolo che tempo prima era stato sottoposto a sequestro dalla stessa polizia locale di Santa Croce, perché lo stesso automobilista lo conduceva senza essere in regola con le disposizioni del codice della strada. L'uomo residente a Santa Croce, dopo il primo sequestro aveva ottenuto, come prevede la legge, la custodia del veicolo, che non poteva circolare in attesa che pagasse quanto previsto dal codice della strada per il dissequestro (606 euro entro 5 giorni, 866 entro 2 mesi e oltre 1700 dopo i due mesi). L'automobilista però incurante della legge, aveva ripreso a circolare con il veicolo sequestrato. Questo lo ha portato a essere notato al volante, in un altro comune della zona, dalla polizia locale che ha segnalato il fatto ai colleghi di Santa Croce sull'Arno. Gli agenti santacrocesi, pochi giorni dopo, hanno rintracciato il veicolo parcheggiato su strada e lontano dall'abitazione dell'automobilista. Qui è scattato nuovamente il sequestro, e le sanzioni previste dalla legge, ma questa volta il veicolo è rimasto nella disponibilità e nella custodia della polizia municipale, ora dovrà andare a piedi.

Gli agenti hanno sequestrato anche 2 veicoli, che circolavano senza copertura assicurativa e poi hanno sorpreso alla guida un automobilista che non aveva mai conseguito la patente B, né in Italia, né nel suo paese di origine. Per tutti sono scattate le specifiche sanzioni connesse alla violazione del codice della strada e il sequestro del veicolo.

Insomma una serie di controlli che hanno tolto dalla circolazione dei guidatori e dei veicoli potenzialmente pericolosi per chi li conduce e per gli altri.

Da inizio 2025 gli agenti della polizia municipale di Santa Croce sull'Arno hanno sequestrato 25 veicoli senza la copertura assicurativa, la polizza rca, nel 2024 erano stati 33. Non solo sempre nel corso del 2025 fino ad oggi, gli agenti del comandante Sandro Ammannati hanno individuato e tolto dalla circolazione ben 149 veicoli, che erano privi di revisione, carenza che comporta, in caso di incidente anche la nullità della polizia auto per il risarcimento dei danni verso terzi.