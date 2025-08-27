Distrutta la targa a Firenze in memoria di Samb Modou e Diop Mor

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

La targa in piazza Dalmazia in ricordo di Samb Modou e Diop Mor è stata distrutta. Non si conoscono i motivi né gli autori del gesto. La targa era a Firenze nel luogo dove i due giovani vennero uccisi per motivazioni razziali. A darne notizia è la sindaca Sara Funaro.

"Un gesto vile e ignobile che ferisce non solo i loro familiari e gli amici, ma l’intera città. Samb e Diop non saranno mai dimenticati. La loro memoria è parte viva di Firenze e continuerà a ricordarci ogni giorno quanto l’odio e il razzismo siano una ferita per la convivenza. Sono in corso le indagini e auspichiamo che i responsabili vengano presto individuati. La targa verrà ripristinata, perché Firenze non si piega all’intolleranza: continueremo a scegliere il rispetto, la dignità e l’umanità".

Cgil: "Vile e inaccettabile"

La CGIL Firenze esprime ferma condanna per l’ignobile atto vandalico che ha colpito le targhe in memoria di Mor Diop e Samb Modou in Piazza Dalmazia.

Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che offende non solo il ricordo delle vittime di un brutale attentato razzista, ma anche l’intera comunità cittadina che da anni si impegna per la convivenza, il rispetto e la solidarietà.

La nostra organizzazione ribadisce la necessità di tenere alta l’attenzione contro ogni forma di razzismo, xenofobia e violenza, difendendo i valori di democrazia, uguaglianza e inclusione che sono alla base della nostra società.

È importante individuare al più presto i responsabili di questo gesto gravissimo.

Chiediamo che le istituzioni competenti intervengano per ripristinare al più presto le targhe vandalizzate e riaffermare, con gesti concreti, la memoria e la dignità di Mor Diop e Samb Modou.

 

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
27 Agosto 2025

Rapinato in strada da giovane, nuovo episodio di criminalità nel quartiere San Jacopino

Nuovo episodio di criminalità nella zona di San Jacopino, a Firenze. Ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, lungo la ciclabile che porta in viale Redi, un uomo è stato aggredito alle [...]

Firenze
Cronaca
27 Agosto 2025

Cubo nero all'ex Comunale: la Procura di Firenze apre un'inchiesta

Il cubo bianco e nero che svetta dal palazzo costruito al posto dell'ex Teatro Comunale è al centro della cronaca di Firenze: la procura fiorentina ha infatti aperto un fascicolo [...]

Firenze
Cronaca
27 Agosto 2025

Fiamme al Viper Theatre, aperta inchiesta per incendio colposo: trovati punti di innesco

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, sull’incendio che sabato scorso ha devastato il Viper Theatre. Le indagini dei vigili del fuoco hanno rilevato alcuni [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina