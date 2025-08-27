Distrutta la targa a Firenze in memoria di Samb Modou e Diop Mor

La targa in piazza Dalmazia in ricordo di Samb Modou e Diop Mor è stata distrutta. Non si conoscono i motivi né gli autori del gesto. La targa era a Firenze nel luogo dove i due giovani vennero uccisi per motivazioni razziali. A darne notizia è la sindaca Sara Funaro.

"Un gesto vile e ignobile che ferisce non solo i loro familiari e gli amici, ma l’intera città. Samb e Diop non saranno mai dimenticati. La loro memoria è parte viva di Firenze e continuerà a ricordarci ogni giorno quanto l’odio e il razzismo siano una ferita per la convivenza. Sono in corso le indagini e auspichiamo che i responsabili vengano presto individuati. La targa verrà ripristinata, perché Firenze non si piega all’intolleranza: continueremo a scegliere il rispetto, la dignità e l’umanità".

Cgil: "Vile e inaccettabile"

La CGIL Firenze esprime ferma condanna per l’ignobile atto vandalico che ha colpito le targhe in memoria di Mor Diop e Samb Modou in Piazza Dalmazia.

Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che offende non solo il ricordo delle vittime di un brutale attentato razzista, ma anche l’intera comunità cittadina che da anni si impegna per la convivenza, il rispetto e la solidarietà.

La nostra organizzazione ribadisce la necessità di tenere alta l’attenzione contro ogni forma di razzismo, xenofobia e violenza, difendendo i valori di democrazia, uguaglianza e inclusione che sono alla base della nostra società.

È importante individuare al più presto i responsabili di questo gesto gravissimo.

Chiediamo che le istituzioni competenti intervengano per ripristinare al più presto le targhe vandalizzate e riaffermare, con gesti concreti, la memoria e la dignità di Mor Diop e Samb Modou.

