Torna 'Campanile Sera', la sfida tra le frazioni di San Miniato

Dopo quasi dieci anni dalla prima edizione, torna Campanile Sera, la sfida amatoriale tra le frazioni del comune di San Miniato. L’appuntamento è per sabato 30 agosto in località Isola, dove scenderanno in campo le compagini di “Isola”, “Molino” (Molino d’Egola), “Pino” (Ponte a Elsa) e “Roffia” formate da adulti e ragazzi. Non si tratta di un palio, ovvero non c’è nessun premio per il vincitore. L’obiettivo è favorire la conoscenza del territorio, promuovere la collaborazione tra le associazioni e far risaltare una sana rivalità campanilistica tra le frazioni a scopo educativo per i giovani. Il titolo richiama alla mente il famoso gioco televisivo della Rai andato in onda dal 1959; si trattava di una sfida tra due località, un gioco collettivo avvincente con l’unico scopo di divertire e far conoscere la realtà di tanti piccoli paesi. Il programma ebbe un successo clamoroso, tanto che il format venne venduto in Francia e fece nascere i famosi “Giochi senza frontiere”. La prima edizione di Campanile Sera si svolse a Roffia nel 2016 ed ebbe un grande successo. Dopo una lunga pausa, l’associazione culturale “Isola in Festa” ha deciso di organizzare la seconda edizione, avvalendosi della collaborazione con il Circolo Arci Isola, il comitato Palio di San Lazzaro, l’associazione Festaioli di Roffia ed il Circolo Arci Molino d’Egola. L’evento ha ottenuto il patrocinio del comune di San Miniato. Nel pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00 si svolgeranno le prove di abilità per i più piccoli presso il campino della chiesa parrocchiale. Parteciperanno i ragazzi da 6 a 12 anni che vestiranno i colori della propria frazione e si sfideranno negli avvincenti giochi “il volo degli aeroplanini” e “tira l’acqua al tuo mulino”. Seguirà il gioco “densità di popolazione” in cui sarà coinvolto il pubblico e “il palio dei cavalli”, una divertente parodia delle famose corse equestri. Nella serata, dalle ore 21,30 presso piazza Turati, sarà la volta degli adulti che si affronteranno nel gioco a quiz, le cui domande saranno a tema con la storia, i personaggi e gli aneddoti relativi alle frazioni in gioco. Il presentatore sarà Alessandro Masti, speaker di Radio Toscana. Per chi vuole godersi l’intera giornata, alle 20,00 sarà possibile cenare in loco a buffet allestito dal comitato organizzatore.

Fonte: Ufficio stampa