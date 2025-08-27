Una grande cena sociale per la Casa di Riposo al Parco Urbano di Montespertoli

Il Comitato di Solidarietà per la Casa di Riposo “Santa Maria della Misericordia” invita tutta la cittadinanza a partecipare alla Cena Sociale “Tutti insieme a tavola”, in programma mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 20:00 presso il tendone del Parco Urbano di Montespertoli.

L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo di commercianti, fornitori e aziende agricole locali che hanno generosamente donato i loro prodotti, rappresenta un momento di incontro, convivialità e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere la Casa di Riposo e rafforzare il legame con la comunità.

Il menù, preparato con cura dalle cuoche della struttura, prevede antipasto misto della casa, lasagne al ragù (o alle verdure in versione vegetariana), arrosto misto con insalata (o fantasia di formaggi e tortino di verdure), crostata, acqua e vino. La quota di partecipazione è di 20 euro a persona. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 30 agosto 2025 presso la Casa di Riposo, in via Trieste 97, oppure chiamando il numero 0571 609590.

La serata sarà arricchita da una ricca lotteria con premi per tutti i partecipanti, per rendere ancora più speciale questo momento di comunità.

