Una targa del Consiglio regionale all’Associazione Firenze in Armonia “in segno di gratitudine per il rilevante impegno dimostrato nel sociale”. A consegnarla nelle mani del presidente dell’associazione Federico Faldi, questa mattina in Sala Gonfalone, il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, assieme al consigliere regionale Maurizio Sguanci, dal quale è partita la proposta del riconoscimento.

Firenze in Armonia è un’associazione benefica, senza fini di lucro, punto d’incontro per gli amanti della cultura, dell’amicizia e della solidarietà.

“E’ un momento significativo – ha detto Mazzeo consegnando la targa – in cui vogliamo esprimere la nostra gratitudine per l’attività di Firenze in Armonia, così impegnata nel sociale. È un’associazione simbolo di una terra, la Toscana, che non si è mai voltata dall’altra parte. La funzione del terzo settore è essenziale nella nostra regionale per far funzionare tanti servizi”.

“Questa associazione è composta da persone volenterose e generose, che si occupano di molte cose in maniera poliedrica. In questi anni hanno fatto centinaia di donazioni, riempiendo il Quartiere 1 di defibrillatori, ma anche regalando attrezzature mediche per le ambulanze, materiale per le scuole e le parrocchie – ha ricordato Maurizio Sguanci -. Dimostrano sempre una grande attenzione alla cultura, legata ai temi di attualità”.

Il presidente Federico Faldi, ricevendo la targa, ha commentato che “questo riconoscimento è per noi come una pacca sulla spalla, che ci stimola ad andare avanti. Siamo un gruppo di amici più che di soci, che si occupa di organizzare eventi di ogni genere e lo facciamo con il cuore. Il prossimo, a villa Spadolini a ottobre, sarà un appuntamento musicale”.

Ha preso la parola anche il presidente onorario dell’associazione, Cosimo Ceccuti. “Firenze in Armonia – ha detto - promuove la conoscenza delle nostre radici con attenzione alle giovani generazioni, sempre con l’obiettivo di aiutare chi ha bisogno. È un sassolino in un mondo così difficile, ma tanti sassolini possono fare la differenza”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale