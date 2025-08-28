A Certaldo Alto arrivano i burattini

Dopo una piccola pausa estiva, riparte “Burattini in Borgo” Giunta alla sua sesta edizione, la rassegna di teatro di figura riprende il suo corso: è iniziata il 21 giugno e proseguirà fino al 14 settembre con sette appuntamenti gratuiti, pensati per un pubblico di tutte le età.

Curata dalla direzione artistica di Italo Pecoretti de Il Teatro delle Dodici Lune, la rassegna porterà nel cuore del borgo compagnie da tutta Italia con spettacoli di burattini, marionette e narrazioni visive che uniscono tradizione, creatività e poesia.

La rassegna è organizzata dal Comune di Certaldo e dalla Pro Loco di Certaldo, e rappresenta un appuntamento di eccellenza dell’estate culturale Certaldese.

Gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito. Il 30 agosto e del 6 settembre si svolgeranno alle ore 18.30 nel Giardino di Palazzo Giannozzi, mentre i due spettacoli del 13 e 14 settembre sempre alle 18.30, ma nel Giardino di Palazzo Pretorio.

Il programma completo

Sabato 30 agosto ore 18.30 Giardino di Palazzo Giannozzi

“Io, Pulcinella!“

Spettacolo di guarattelle della compagnia TEATRINO FRAGILE

Sabato 6 settembre ore 18.30 Giardino di Palazzo Giannozzi

“Farse Sparse“

Spettacolo di burattini a guanto della compagnia MANINTASCA

Sabato 13 settembre ore 18.30 Giardino di Palazzo Pretorio

“Truciolo e la strega”

spettacolo di burattini a guanto della compagnia IVANO ROTA

Domenica 14 settembre ore 18.30 Giardino di Palazzo Pretorio

“Di Pinocchio l’avventura“

spettacolo di burattini e marionette a tavoletta della compagnia IL TEATRO DELLE DODICI LUNE

