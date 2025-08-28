Addio al giornalaio Tullio Cacioli: "Se ne va un pezzo di storia di Fucecchio"

Un volto conosciuto da tutti, una persona presente ogni giorno in piazza Montanelli, apprezzato da tanti fucecchiesi: "Eri un punto di riferimento per tutti", "quante risate insieme". Questi solo alcuni dei ricordi che circolano nelle ultime ore dedicati a Tullio Cacioli, storico giornalaio scomparso all'età di 77 anni. Da Firenze si era trasferito a Fucecchio, che lo ha "adottato" col suo cuore viola, da grande tifoso della Fiorentina.

All'edicola di piazza Montanelli sono passate negli anni generazioni di fucecchiesi, chi per le riviste, chi anche solo per chiacchierare con Tullio e perché no, scambiare qualche battuta proprio sul calcio. Ricordato come uno degli ultimi "capitellisti", per un'usanza del paese di appoggiarsi alle colonne che circondano la piazza, Cacioli aveva fatto sua quella di fronte all'edicola. E qui, o dietro ai giornali, in molti lo trovavano sempre con il sorriso: "Se ne va un pezzo di storia di Fucecchio".