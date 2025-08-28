Alla scoperta di piante e animali: l'appuntamento per famiglie al Museo d'Arte Sacra

In occasione dell’edizione 2025 dei "Campus settembrini" il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato aprirà i suoi battenti per la nuova iniziativa dedicata a bambini e bambine delle scuole primarie e alle loro famiglie. L'appuntamento tra arte e cultura, a titolo gratuito, è per la giornata di sabato 6 settembre dalle ore 10 alle ore 13.

Verrà effettuata una visita guidata interattiva alla scoperta degli elementi della flora e della fauna presenti nelle opere d’arte. A seguire, verrà consegnato un piccolo kit per realizzare un elaborato grafico che consenta ai piccoli studenti e studentesse di esprimere le loro preferenze, in fatto di piante e animali, da inserire in un disegno proprio come fecero, in passato, gli artisti che crearono la collezione oggi conservata nel museo.

