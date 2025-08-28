Allerta meteo arancione per l’Empolese Valdelsa: rischio temporali forti

Scatta l’allerta meteo con codice arancione in tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa per il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore e temporali forti. L’avviso, emesso dal Centro Funzionale Regionale della Toscana, è valido da stasera fino alla mattinata di domani, venerdì 29 agosto.

Nella giornata di oggi, giovedì, sono attesi rovesci e brevi temporali sparsi, ma il quadro meteorologico è destinato a peggiorare nelle ore pomeridiane e serali, quando si prevede l’arrivo di fenomeni temporaleschi di forte intensità.

Per la mattina di venerdì sono previste condizioni di variabilità con precipitazioni distribuite in maniera irregolare sul territorio. Dalla tarda mattinata e nel primo pomeriggio è atteso un nuovo aumento dell’instabilità, soprattutto nelle aree centro-meridionali della regione, con la possibilità di temporali anche di forte intensità.

La Protezione civile raccomanda alla popolazione la massima prudenza negli spostamenti e invita a seguire le indicazioni di comportamento diffuse sul portale informativo regionale.