Annullato il concerto del Beat Festival per maltempo

"A causa dell'allerta meteo codice arancione è stata firmata dal Comune di Empoli l'ordinanza n.355 per disporre nella serata di oggi l'annullamento di pubblici spettacoli che si svolgono all'aperto. Purtroppo il concerto dei Folkstone in programma per questa sera non si terrà", così gli organizzatori del Beat Festival annunciando lo sto al concerto previsto questa sera.

"Nelle prossime ore sarà valutato se sarà possibile recuperare l'evento in latra data e ne sarà data tempestiva comunicazione", si legge. Nella serata di oggi rimarranno comunque aperte le aree del festival dedicate a food, birrifici e market.

Annullata per la medesima ragione la Sagra del Bombolone di Casenuove.

L'ordinanza

A causa dell'allerta meteo codice arancione per i rischi IDROGEOLOGICO-IDRAULICO RETICOLO MINORE E TEMPORALI FORTI valido dalle ore 18:00 di oggi Giovedì 28 agosto fino alle ore 07:00 di domani Venerdì 29 agosto 2025 riguardo al territorio comunale di Empoli (Zona di allerta A4), è stata firmata l'ordinanza n. 355 per disporre dalle ore 18:00 di oggi giovedì 28 agosto fino alle ore 07:00 di domani venerdì 29 agosto 2025, e comunque fino al termine della criticità, l’annullamento di spettacoli e pubblici spettacoli che si svolgono all’aperto. Tra questi la serata di debutto del Beat Festival al Parco di Serravalle e la Sagra del Bombolone di Casenuove. Saranno dunque annullati i concerti e gli spettacoli serali ma rimarranno aperte le aree dedicate a sagra, food e banchini dei due eventi sopra citati. Saranno annullati solo gli spettacoli serali all'aperto.

Notizie correlate