Anziano trovato senza vita in un fosso a Vecchiano

Al confine tra Vecchiano e Torre del Lago (Viareggio) è stato trovato il cadavere di un anziano. Era riverso nel fosso della Bufalina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L'uomo è un anziano che vive a Torre del Lago.

L'ipotesi più probabile sarebbe quella di un malore accusato dall'uomo durante una passeggiata in bicicletta che gli avrebbe fatto perdere il controllo della bicicletta e lo avrebbe fatto finire in acqua. Secondo i primi accertamenti, il corpo non presenterebbe ferite sospette.