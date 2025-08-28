Area Empolese e Cuoio, tre medici di famiglia cessano attività. Le modalità per la nuova scelta

Con decorrenza da oggi, 28.08.2025, (ultimo giorno in convenzione il 27.08.2025), nell’ambito dei comuni di San Miniato e Montopoli Val D’Arno, per pensionamento per raggiunti limiti di età, cesserà la sua attività la dottoressa Anna Alessie e i suoi assistiti dovranno provvedere a fare la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili.

Dal 01/09/.2025 (ultimo giorno in convenzione il 31.08.2025),nell’ambito accorpato dei comuni di Castelfiorentino e Montespertoli, per recesso volontario, cesserà la sua attività anche il dottor Roberto Giusti. Anche gli assistiti del dottor Giusti dovranno procedere nel scegliere il nuovo medico tra quelli disponibili nell’ambito accorpato die comuni di Castelfiorentino e Montespertoli.

Sempre dal 01/09/2025 (ultimo giorno in convenzione il 31.08.2025), nell’ambito dei comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi, per scadenza incarico temporaneo, cesserà la sua attività la dottoressa Ina Shaba. In questo caso gli assistiti non dovranno provvedere a fare una nuova scelta in quanto verranno attribuiti in maniera automatica al dottor Liberato Del Giorno, a cui è stato conferito l’incarico provvisorio con decorrenza dal 01.09.2025, fino alla eventuale data di inizio attività del medico avente titolo all’iscrizione definitiva e comunque per un periodo inferiore ai 12 mesi.

Come Scegliere i Medici di Famiglia

In alternativa a recarsi in presenza agli sportelli dei distretti di riferimento sono ampie le modalità di scelta del medico:

gli iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa tramite Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l'APP Smart SST;

in alternativa il cambio del medico può essere effettuato anche inviando il modulo di richiesta compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo mail :anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it. ;

la scelta del medico si può fare inoltre tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

L'elenco dei PuntoSi è consultabile sul seguente sito: "https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/607-servizi-vari/12723-punti-si"https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/servizi-e-attivita/607-servizi-vari/12723-punti-si

Fonte: Ausl Toscana Centro

