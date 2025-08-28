Beat Festival, modifiche temporanee alla viabilità

Nuove modifiche alla viabilità in concomitanza con il Beat Festival che partirà quest'oggi, giovedì 28 settembre, al Parco di Serravalle. Con l'ordinanza 353 sono disposte variazioni temporanee da oggi fino a domenica 7 settembre, in orario dalle 17 alle 4 del mattino del giorno successivo.
Ecco le disposizioni
Via Serravalle a San Martino
Tratto dall’intersezione con via delle Olimpiadi fino a via Basilicata
Istituzione di Senso Unico, con direzione di marcia consentita da Via Basilicata verso Via delle Olimpiadi.
Tratto compreso tra l‘intersezione con Via Cortenuova all’intersezione con Via Basilicata
Istituzione di Senso Unico, la direzione di marcia consentita rimane a discrezione della Polizia Municipale in base alle condizioni del traffico.
Via Basilicata
Istituzione di Divieto di Transito, escluso residenti, all’altezza dell’intersezione con Via Serravalle a San Martino.
Via Campania
Istituzione di Divieto di Transito, escluso residenti, all’altezza dell’intersezione con Via G. Monaco e Via Basilicata.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
