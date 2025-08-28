Call per il laboratorio Labirinti, per il teatro in carcere

C’è tempo fino a domenica 7 settembre per inviare la propria candidatura per Labirinti, laboratorio di formazione e specializzazione dedicato ai linguaggi e alle pratiche di teatro in carcere, diretto da Michalis Traitsis del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, in collaborazione con Patrizia Ninu e Lara Patrizio.

Il laboratorio, chi si svolgerà alla Casa Circondariale Santa Maria Maggiore di Venezia dal 22 al 27 settembre 2025, è la seconda parte de Il filo di Arianna, progetto triennale a cura del Teatro Popolare d’Arte e del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere per il Programma di rassegna itinerante pluriennale "DESTINI INCROCIATI”.

Il laboratorio prevede sei giorni (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18, con orario fuori dal carcere dalle 19 alle 20) dedicati ad approfondire tecniche espressive e metodologie attraverso cui si possa sperimentare una corretta relazione (pedagogica, artistica e umana) tra un gruppo di detenuti - interessati a praticare un’esperienza teatrale - e un gruppo di persone che già operano o che vorrebbero operare professionalmente in tali contesti. Tutto il lavoro sarà realizzato alternando sedute laboratoriali dentro e fuori dall’istituto penitenziario.

A conclusione del progetto sarà realizzato uno studio teatrale con i due gruppi coinvolti (detenuti e esterni), e un video documentario, che sarà presentato nel corso della XI edizione di DESTINI INCROCIATI, rassegna nazionale di teatro in carcere, progetto Le Città Visibili, che si terrà a Firenze , a Livorno e all’isola della Gorgona dal 12 al 15 novembre 2025, a cura del Teatro Popolare d’Arte e del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere con il sostegno del Ministero della Cultura, Ministero della Giustizia, Regione Toscana, Comune di Livorno.

Il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere effettuerà una selezione tra le domande pervenute entro e non oltre domenica 7 settembre 2025. Le persone interessate dovranno inviare curriculum vitae e lettera motivazionale a teatrocarcereitalia@libero.it

Le persone selezionate, alle quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione, potranno usufruire della formazione gratuitamente. Vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti.

Michalis Traitsis è regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro. Dopo una carriera come attore, dal 2005 ad oggi conduce con Balamòs Teatro la progettazione, organizzazione e direzione di progetti teatrali con una marcata matrice pedagogica, nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’università, nei centri di disturbo psichico, nel campo del disagio fisico e neurologico, nelle aree urbane degradate, nelle carceri, in Italia e all’estero. Ha pubblicato articoli e tradotto libri di teatro. In particolare dal 2005 a oggi conduce i laboratori teatrali L’arte del teatro e dell’attore al Centro Teatro Universitario di Ferrara e dal 2006 ad oggi il progetto teatrale Passi Sospesi negli Istituti Penitenziari di Venezia E’ membro fondatore e membro del gruppo di progettazione del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere.

