Collegiata gremita per i funerali di Franco Polidori: "Un grande che se ne va"

Cronaca Fucecchio
"Era una persona vivace intellettualmente, sempre pronta al confronto". C'è commozione nell'intervento di Eugenio Giani in Collegiata a Fucecchio per la messa celebrate da don Andrea Cristiani. Oggi, giovedì 28 agosto, è il giorno dell'ultimo saluto a una colonna della cultura e del giornalismo per il Comprensorio del Cuoio: è il giorno dell'addio a Franco Polidori.

In una chiesa gremita in tanti hanno deciso di andare a omaggiare la figura di Polidori, scomparso a settanta anni due giorni fa. Giornalista de Il Tirreno, agitatore culturale del Cuoio, scrittore, Polidori è stato un personaggio trasversale che ha saputo farsi conoscere e apprezzare da tutti.

Molti amministratori del territorio hanno partecipato alle esequie in una mattinata di pioggia in quel di Fucecchio, la città dove si era trasferito dopo esser cresciuto a Pinocchio, San Miniato Basso. C'erano la sindaca fucecchiese Emma Donnini e quello sanminiatese Simone Giglioli, oltre a tante personalità della politica locale, dell'associazionismo e della cultura. Tutti uniti per salutare una "grande persona che se ne va".

