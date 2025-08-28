Compiono un furto di cosmetici in una farmacia, fermati dalla municipale

Compiono un furto di cosmetici in una farmacia ma non sfuggono agli agenti della Polizia Municipale che dalla perquisizione della loro casa scoprono una sorta di magazzino con merce per oltre 10mila euro. I protagonisti della vicenda sono due cittadini sudamericani.

Tutto inizia martedì mattina quando una pattuglia del Reparto Antidegrado, allertata da una serie di segnalazioni, sorprende in flagrante la coppia mentre sottrae cosmetici per circa 200 euro in una farmacia. Gli agenti hanno fermato l’uomo di 63 anni e la donna di 52 appena usciti dal negozio e i due hanno ammesso subito il furto. Nonostante i tentativi della coppia di sviare le indagini dando un indirizzo fasullo, la pattuglia ha effettuato la perquisizione della loro abitazione dove ha trovato merce varia per un valore di oltre 10mila euro. I due sono stati quindi identificati e da ulteriori accertamenti è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine.

Considerato che i due sono risultati senza attività lavorativa e che la quantità di prodotti rinvenuta nella loro casa era tale da ipotizzare che non fosse destinata all’uso personale, gli agenti hanno denunciato la coppia per il reato di ricettazione oltre che per quello di furto, entrambi in concorso.

Le eventuali responsabilità delle persone coinvolte saranno poi accertate nelle opportune sedi di Giustizia, al momento per le stesse vale la presunzione di non colpevolezza. (mf)

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa