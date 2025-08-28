Consiglio comunale: come sono andate le votazioni a Empoli

Il Consiglio comunale di Empoli si è riunito mercoledì 27 agosto 2025, nella sala consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41. La seduta, come di consueto, può essere rivista sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i risultati delle votazioni dei punti all'ordine del giorno:

9. Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

10. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 3 del 14/04/2025. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

11. Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 4 del 29/04/2025. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

12. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 5 del 08/05/2025. Approvazione. Il punto è stato approvato con i voti di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

13. Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli su applicazione riduzione retta e mensa nidi d’infanzia e asili nido in caso di assenza per malattia prolungata dei bambini. Il punto è stato respinto con i voti contrari di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, favorevoli Forza Italia-Empoli del Fare, Centrodestra per Empoli.

15.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su superare l’emergenza per prevenire dissesto idrogeologico e rischio idraulico nel territorio. Il punto è stato approvato dopo l'emendamento della maggioranza con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, contrari Centrodestra per Empoli.

16. Mozione presentata dai gruppi consiliari buongiorno Empoli – Siamo Empoli, Movimento 5 Stelle e Centrodestra per Empoli per la modifica del Regolamento comunale sull’istituto del Referendum. Il punto è stato approvato dopo vari emendamenti con i voti favorevoli di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli.

17. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su adesione alla Carta di Verona sul salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri. Il punto è stato respinto con i voti contrari di Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, astenuti Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, M5S, Centrodestra per Empoli. Favorevoli Fratelli d'Italia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa